朱紅：恒指失守萬五點，留意恒指購22001/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證62059)，收回價14000點，24年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66847)，收回價15600點，24年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿3倍。

美元債息持續高企，十年期債息持續保持於4厘之上，科技股普遍受壓。騰訊00700)股價持續下跌，曾低見260.2元，創超過一年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

內地汽車二手交易平台汽車街向中證監提交境外首次公開發行備案資料，計擬發行不超過近1.66億股境外上市普通股，並在香港聯交所上市。港交所00388)持續下跌，連跌多日曾低見219.4元，再創逾一年新低。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交熊證66852)，收回價248元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

據報道，小米集團01810)創辦人雷軍預期小米汽車將於今年上半年正式上市，現正小規模量產，並指配置非常強，所以成本非常高，直言定價可能「有點貴」。小米股價偏軟，曾低見12.64元，創近月新低。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)公布，移動業務於2023年12月按月淨增客戶5.2萬戶，全年累計淨增客戶1599.4萬戶，客戶總數約9.91億戶；其中，5G套餐客戶數約7.95億戶。中移動股價偏軟，一度失守50天線，低見63元。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿14倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

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