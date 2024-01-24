朱紅：大市止跌反彈，留意恒指購22001/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證62059)，收回價14000點，24年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66849)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿3倍。

據報騰訊00700)旗下《英雄聯盟》開發商Riot Games將在全球範圍內裁減約530人，佔整體員工約11%，據悉本次裁員對核心開發之外的團隊影響最大。騰訊股價反彈，升至接近10天線曾高見278.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

美團及大眾點評發布數據顯示，年三十至大年初八的旅遊消費，提前預訂量較去年增長約七倍；最近「年夜飯」搜索量按周提升40%，預訂除夕夜餐廳桌位的訂單量較去年增長超過三倍。美團03690)表現反覆，早段跌至近年低位後反彈，曾高見69.4元。如看好美團，可留意美團認購證22055)，行使價95.05元，24年8月到期，實際槓桿5倍。

中港股市反彈，內險股普遍上升，中國平安02318)表現造好，一度重越10天線高見31.85元。如看好平安，可留意平安認購證21726)，行使價47元，24年8月到期，實際槓桿8倍。

行政長官李家超表示，政府正密切留意股市波動相關情況，暫時來說市場運作有序，未見有不尋常現象，對整體市場運作有信心，並指股市變化有起有落，希望市民能對相關情況持較謹慎的態度。港交所00388)止跌反彈，曾升逾6%高見235.4元。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交熊證66852)，收回價248元，24年9月到期，實際槓桿11倍。

小米集團01810)創辦人雷軍回應網友有關小米汽車定價查詢，表示不用著急，要等今輪測試結束，並形容質量第一。小米股價反彈，升至約13.3元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

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