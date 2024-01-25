朱紅：阿里重越50天線，留意阿里購21427/熊61549

如看好恒指，可留意恒指牛證62059)，收回價14000點，24年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66850)，收回價16200點，24年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據報道，阿里巴巴09988)創辦人馬雲及集團主席蔡崇信於上季均有增持公司股份，分別涉資5000萬美元及1.51億美元。阿里股價顯著造好，升近8%重越50天線高見73元。如看好阿里，可留意阿里認購證21427) ，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

中港股市連日反彈，內險股普遍上升，中國平安02318)表現造好，升至約33元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證21726)，行使價47元，24年8月到期，實際槓桿8倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港整個金融市場一直具有韌性，而且在財富管理及風險管理具有非常明顯的優勢，並指未來會一步步推進更多工作提升股市流動性，例如檢討股票買賣價差等。港交所00388)股價連日向好，升至10天線約239元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

中國汽車技術研究中心數據顯示，比亞迪01211)去年新增國內車險登記數量為240萬輛，全國市佔率達11%，較前年同期增長3.2個百分點，超越福士成為中國最暢銷汽車品牌。比亞迪股價變動不大，續於200元關口前徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道，騰訊00700)去年在上海的所有業務收入已突破250億元人民幣，員工總數亦超過8,000人，騰訊在上海建造長三角人工智慧先進運算中心，希望以人工智能與大數據為代表的數位科技助力新興高端產業發展。騰訊股價升越10天線，在約281元附加整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

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