朱紅：中移動創近月新高，留意中移牛65504/熊56479

如看好恒指，可留意恒指牛證67619)，收回價14400點，24年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65364)，收回價16800點，24年9月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

國資委官員表示，將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，引導中央企業負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現，並加大現金分紅力度以更好地回報投資者。中資電訊股普遍上升，中國移動00941)連日造好，曾高見68.05元，創近月新高。如看好中移動，可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿18倍。

據報道阿里巴巴09988)創辦人馬雲上季一直增持股份，涉資約5,000萬美元，目前已取代軟銀成為阿里最大股東。阿里股價連升多日，續於50天線之上在約73.2元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證21427) ，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇表示,去年港股估值和市盈率處於歷史較低水平,IPO 公司數量下跌至去年73間，但認為在艱難的一年屬相當不錯的數字，而在過去的6至7星期已有20間 IPO 上市。港交所股價連升多日，升至20天線約246元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)旗下高端品牌仰望在上海開設首家中心店，據悉該店為仰望服務能力的核心載體，提供產品、銷售、交付及售後等一站式服務。比亞迪股價逆市偏軟，於10天線受壓，回落至約198元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

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