朱紅：恒指萬六點整固，留意恒指購22001/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證67821)，收回價15200點，24年9月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

國家新聞出版署最新公布的今年1月份國產網絡遊戲審批信息顯示，共計115新遊戲獲批，數量為2022年7月以來一年半最多，當中包括騰訊00700)旗下《熱血美職籃》等遊戲。騰訊股價於20天線見阻力，回落至約283元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)公布，2023年香港交易所交易產品ETP)市場，平均每日成交量140億元，按年增長16.9%；淨資金流入571億元，按年增長25.5%，去年有多項新上市產品，包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF。港交所股價於20天線受壓，回落至約244元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

中國海洋石油00883)公布經營策略及發展計劃概要，指出公司將堅持增儲上產，油氣產量保持強勁增長，並指會確保股東回報， 2022年至2024年公司全年股息支付率預計將不低於40%。中海油股價創新高，連升多日曾高見14.86元。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證66659)，收回價12.76元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

國資委官員表示將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，有大行發表報告並上調多隻中資電訊股目標價，中國移動00941)股價連升多日，曾高見68.3元，再創近月新高。如看好中移動，可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿18倍。

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