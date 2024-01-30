朱紅：恒指20天線整固，留意恒指牛67983/熊65365

如看好恒指，可留意恒指牛證67983)，收回價15400點，24年9月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

軟銀公布旗下公司 Skybridge在2020年與金融機構簽訂有關阿里巴巴股份的預付遠期合約並分批實物結算，至2024年1月完成所有結算，未來無打算進行股份買賣。據悉實物結算後，軟銀持股將減至2.91億份ADS。阿里巴巴09988)股價上升，在約72.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證21427) ，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

早前中海油00883)公布2024-2026年生產指引與生產計劃，管理層亦表示將持續強調股東回報，積極進行相關領域研究，持續關注股票回購、股息政策等措施。中海油股價連日造好，曾高見15.08元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證66659)，收回價12.76元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

上海市委書記陳吉寧近日會見匯豐集團主席杜嘉祺及集團董事會成員，雙方表示將圍繞科技金融、綠色金融、養老金融等重點領域深化合作，更好助力上海國際金融中心建設。匯豐00005)股價連日向好，升越20天線高見61.65元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

研究機構Canalys報告指出，上季中國內地智能手機市場跌幅進一步收窄，整體出貨7390萬部，同比下跌1%。排名前五的手機廠商依次為蘋果、榮耀、vivo、華為和小米。小米集團01810)股價續沿10天線整固，在約13.3元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

三星和百度09888)智能雲宣布合作，全新中國版AI手機Galaxy S24系列將搭載文心大模型，深度集成了百度文心大模型的多項能力，包括翻譯、智能摘要、智能排版等功能。百度股價靠穩，在約105元附近整固。如看好百度，可留意百度認購證21080)，行使價128.1元，24年5月到期，實際槓桿7倍。

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