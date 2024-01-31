朱紅：恒指20天線受阻，留意恒指牛67821/熊66537

如看好恒指，可留意恒指牛證67821)，收回價15200點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66537)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)主席馬化騰在公司年會上表示，今年騰訊雲重點發展的一大業務是AI和大模型，而在遊戲業務方面，遊戲出海是公司目前出海國際化的最大希望。騰訊股價偏軟，失守10天線，跌至約274元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

據報道，港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)研究將全球金屬倉庫網絡擴展至香港，作為通往中國市場的大門，認為香港將會是一個良好的交貨地點，可以彌補LME交貨網絡中的不足。港交所股價續沿20天線整固，在約240元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)公布，預期截至去年12月31日止年度純利290億至310億人民幣，升74.46%至86.49%，低於市場預期的315億元。比亞迪股價下跌，曾低見173.4元，創逾一年新低。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿3倍。

據媒體報道，市場根據保險公司資料估計小米汽車首款車型SU7高配版達到36萬元人民幣，並採寧德時代的三元鋰電池，最高車速每小時265公里。據悉小米汽車或將在今年4月的北京車展亮相。小米集團01810)股價於10天線受壓，跌至約12.9元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

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