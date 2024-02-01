朱紅：恒指失守10天線，留意恒指牛67820/熊66537

如看好恒指，可留意恒指牛證67820)，收回價15000點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66537)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)旗下阿里雲發佈無伺服器版本的AI平台彈性算法服務，為個人和企業提供低成本、高效益的模型部署和推理解決方案，據稱相比傳統定價模型可節省一半推理成本。阿里表現偏軟，跌至10天線約69.2元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證21427) ，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

中海油00883)管理層早前表示將持續強調股東回報，持續關注股票回購、股息政策等措施。中海油股價連日於高位徘徊，曾逆市升至14.6元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿17倍。

小米集團01810)旗下小愛同學人工智能AI)助手通過大模型備案，搭載眾多小米設備，去年8月小愛同學升級大模型版本並開始正式公測。小米持續偏軟，跌逾5%並失守250天線，曾低見12.14元。如看好小米，可留意小米認購證20503)，行使價14.72元，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)發盈喜預期上年度純利290億至310億人民幣，低於市場預期的315億元，其後部份券商調低其目標價。比亞迪股價連日下跌，曾低見172.5元，續徘徊於一年低位。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66858)，收回價208元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

內險股走勢各異，中國平安02318)股價於20天線見支持，逆市造好曾高見33.25元。如看好平安，可留意平安認購證21839)，行使價38元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

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