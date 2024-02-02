朱紅：恒指10天線徘徊，留意恒指牛67979/熊66537

如看好恒指，可留意恒指牛證67979)，收回價15100點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66537)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿3倍。

據報繼《王者榮耀》及《和平精英》之後，騰訊00700)旗下另一遊戲《英雄聯盟》亦即將於2月6日起登陸抖音直播，至此三款騰訊最受歡迎的遊戲將全部在抖音放開。騰訊股價續受制於10天線，在約272元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

金管局表示，美聯儲何時開始減息及往後的息率走勢仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平，提醒市民在應小心考慮及管理利率風險。銀行股普遍靠穩，匯豐00005)股價續於20天線之上整固，在約61元附近徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

財經事務及庫務局官員表示，香港股票的買賣價差相比其他國內外市場高，港交所00388)和證監會正全面檢討透過縮窄最低上落價位，讓股價更好地反映不斷變化的市場情況，減低投資者間接交易成本，目標於第2季就具體建議展開市場諮詢。港交所表現靠穩，續沿10天線約237元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

據內媒引述產業人士表示，小米集團01810)首款新能源車SU7將於2月中開始量產，3月產量計劃在2000輛左右，年中開始擴大產能，7月產量可以達1萬輛以上。小米股價反覆，曾跌至近月低位後反彈，回升至約12.4元附近整固。如看好小米，可留意小米牛證56222)，收回價11.54元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證68404)，收回價13.8元，24年10月到期，實際槓桿7倍。

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