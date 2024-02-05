朱紅：恒指反覆靠穩，留意恒指牛67979/熊68676

如看好恒指，可留意恒指牛證67979)，收回價15100點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68676)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況及按照現行成品油價格形成機制，周四1日)起上調成品油價，汽油、柴油價格每噸均提高200元人民幣。中海油00883)連日於高位整固，在約14.5元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿18倍。

國家新聞出版署發布2024年進口網絡遊戲版號名單，共32款遊戲獲批，其中騰訊00700)取得兩款任天堂Switch遊戲的版號，分別為「星之卡比新星同盟」及「太鼓之達人」。騰訊股價向好，一度重越20天線高見287.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

國家金融監管總局表示，「跨境保險通」涉及法規、金融監理、消費者保護等多面向因素，現階段直接進行試辦的時機尚不成熟，而且若在不設分支機構就在內地銷售，可能不利消費者權益。友邦保險01299)股價偏軟，跌至60元水平好淡爭持。如看好友邦，可留意友邦認購證21664)，行使價76元，24年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

吉利汽車00175)公布，今年1月總銷量為約21.35萬部汽車，按年增長約1.1倍，創月度銷量新高，當中新能源車品牌極氪1月銷量1.25萬部，按年升3.02倍。吉利連跌多日後反彈，曾升近一成高見8.05元。如看好吉利，可留意吉利認購證21662)，行使價10.52元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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