朱紅：恒指持續靠穩，留意恒指牛67820/熊68676

如看好恒指，可留意恒指牛證67820)，收回價15000點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68676)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

美國1月份就業數據勝預期刺激美元上升，加上地緣區勢有所緩和，國際油價受壓，上周累計跌約7%。石油股普遍靠穩，中國海洋石油00883)股價續於10天線之上整固，在約14.5元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿21倍。

據報道中國聯合網絡通信有限公司近日發生工商變更，註冊資本增加至約2253.92億元人民幣，增幅約5.8%，該公司經營範圍包括基礎電訊業務，增值電訊業務等，由中國聯合網絡通信香港)股份有限公司全資持股。中國聯通00762)股價續於高位整固，在10天線約5.26元水平徘徊。如看好中聯，可留意中聯認購證23164)，行使價7.2元，24年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意中聯認購證20794)，行使價5.85元，24年5月到期，實際槓桿10倍。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，會繼續與港交所00388)合作，研究建議的中長期措施，促進股市可持續發展，其中縮窄股份買賣差價相關工作會在上半年展開，另外會盡量引入更多市場產品，爭取東盟及中東等企業來港上市、或資金來港成立基金公司，為香港注入更多流動性。港交所股價續受制於20天線，回落至約230元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

據報美團03690)行政總裁王興在內部郵件中宣布進行組織架構調整，將對核心本地商業相關多項業務進行整合，進一步提升科技與國際化相關業務的優先順序。美團表現反覆，早段跌至近年新低後反彈，轉升至約65元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證23222)，行使價78.05元，24年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意槓桿較高的美團認購證22574)，行使價90.05元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

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