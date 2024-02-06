朱紅：阿里業績前向好，留意阿里購22406/熊61549

如看好恒指，可留意恒指牛證68948)，收回價15500點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)周三7日)公布季績，市場關注集團旗下淘天營收以及國際數字商業AIDC)增長情況，以及有關分折旗下公司上市進展。阿里股價績前向好，早段升逾6%曾高見75.15元，創月內新高。如看好阿里，可留意阿里認購證22406) ，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

中海油00883)宣布，綏中36-1/旅大5-2油田二次調整開發項目投產，該項目位於渤海遼東灣海域，是中國海上最大規模的二次開發調整項目，預計2025年將實現日產原油約3.03萬桶的高峰產量。中海油表現靠穩，續於10天線之上在約14.5元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿9倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿20倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。