朱紅：阿里績前反覆，留意阿里購22406/熊61549

如看好恒指，可留意恒指牛證68948)，收回價15500點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)周三7日)收市後公布季績，市場關注集團旗下淘天營收以及國際數字商業增長情況，以及有關分折或出售旗下業務的計劃。阿里股價績前反覆，升至100天線後遇阻力，回落至約75元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證22406) ，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

港交所00388)公布，今年1月的平均每日成交金額為967億元，按月減1.9%；證券市場市價總值於今年1月底為28.1萬億元，按年減27.8%，按月跌9.3%。港交所股價偏軟，在約242元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

中芯國際00981)去年度純利約9億美元，同比下降50.4%，聯席首席執行官趙海軍表示今年仍面臨多重挑戰，公司實現平和溫和增長，但從整個市場來看需求復甦的強度尚不足以支撐半導體市場全面強勁反彈。中芯股價績後下挫，跌近一成至14元關口好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證68537)，收回價15.9元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)董事長雷軍宣布，小米14系列將於2月25日在海外發布，市場預期小米14 Ultra將於該發表會亮相。小米股價升至10天線後遇阻力，回落至約12.7元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

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