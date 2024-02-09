朱紅：阿里績後下跌，留意阿里購22406/熊61549

如看好恒指，可留意恒指牛證67821)，收回價15200點，24年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)第三季度營收大致符合市場預期，同時宣布董事會已批准將股份回購計劃增加250億美元，管理層亦表示當前的市場條件無法反映盒馬及菜鳥等業務的內在價值，目前會先專注於內部協同效應。阿里股價績後下挫，曾跌約7%低見69.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

小米14系列將於2月25日在西班牙巴塞隆拿發布，市場預期小米14 Ultra將於該發表會亮相，並配備Leica拍攝系統技術、Sony全新旗艦感光元件等組合。小米集團01810)股價偏軟，回落至約12.6元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)公布截至去年12月，旗下公益項目「智體雙百」計劃已累計落地共85個未來教室和未來運動場，累積開課逾9萬節，超過400萬人次師生參與。騰訊股價靠穩，續於約287元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

中芯國際00981)去年度純利同比下跌逾五成，股價績後下挫跌近一成，周四8日)股價反彈，在10天線約14.7元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證68537)，收回價15.9元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

中資電訊股逆市向好，中國移動00941)股價續沿10天整固，在約67.1元附近徘徊。如看好中移動，可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿14倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。