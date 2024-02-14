朱紅：恒指回落至20天線整固，留意恒指牛67979/熊65365

如看好恒指，可留意恒指牛證67979)，收回價15100點，24年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)營收大致符合市場預期並加碼回購，唯管理層表示當前不急於推動盒馬及菜鳥等業務上市。阿里股價績持續偏軟，跌至約68.5元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

科技股個別發展，騰訊00700)股價輕微回落至約285元附近，續保持於10天線之上整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

春節假期滬深股市周五9日)起休市，期間南向及北向的滬港通、深港通關閉，至2月19日恢復。假期前大市成交額回落，港交所00388)表現偏軟，回落至10天線約240元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

乘聯會公布1月乘用車市場零售203.5萬輛，同比增長57.4%，環比下降13.9%；其中新能源車市場零售66.8萬輛，同比增長101.8%，環比下降29.5%。汽車股普遍下跌，比亞迪01211)股價下跌，回落至10天線約180元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68538)，收回價198元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

小米14系列將於月底在西班牙巴塞隆拿發布，市場預期小米14 Ultra將於該發表會亮相，並配備Leica拍攝系統技術、Sony全新旗艦感光元件等組合。小米集團01810)股價受制於10天線，跌至12.3元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

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