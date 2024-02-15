朱紅：恒指反覆造好，留意恒指牛69176/熊69475

如看好恒指，可留意恒指牛證69176)，收回價15400點，24年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69475)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

美團外賣公布，年夜飯外賣異地訂單按年增長29%，多個熱門旅遊城市的外賣訂單漲幅明顯，其中麗江及舟山外賣訂單按年分別增140%及1,000%。美團03690)股價顯著造好，曾升逾6%高見71.35元。如看好美團，可留意美團認購證23222)，行使價78.05元，24年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意槓桿較高的美團認購證22574)，行使價90.05元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)公布集團行政總裁歐冠昇通知董事會，由於交接工作進展十分順利，並相信加快管理層的接班進程符合香港交易所的利益，決定提前自3月起由陳翊庭接任行政總裁。港交所表現靠穩，續於10天線之上約243元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

建設銀行00939)公布，自城市房地產融資協調機制建立後，截至上月底收到首批名單以來已對接「白名單」項目逾2,000個，已審批項目近百個，已審批待投放金額逾200億元人民幣。建行股價上升，重越10天線在約4.66元附近整固。如看好建行，可留意建行認購證23361)，行使價5.25元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡建行，可留意建行熊證69117)，收回價5.25元，24年4月到期，實際槓桿6倍。

據外媒日前報道，中國最大芯片製造商中芯國際00981)已經在上海建立新的半導體生產線，預計最快今年內開始生產5納米芯片，作為華為新一代高階智能手機處理器。中芯股價連日靠穩，續沿10天線約14.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證68537)，收回價15.9元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

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