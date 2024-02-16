朱紅：恒指連日向好，留意恒指牛69176/熊69475

如看好恒指，可留意恒指牛證69176)，收回價15400點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69475)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據報道，加拿大養老金計劃投資委員會申報文件顯示，去年第四季新買入阿里巴巴股份，持股360萬股，市值約2.79億元美元。另外著名對沖基金經理Michael Burry旗下Scion資產管理披露，去年底按季增持2.5萬股阿里股份，阿里成為該公司披露持股中最重持倉股份。阿里巴巴09988)股價連日向好，升至10天線約71.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

內地茶飲品牌滬上阿姨昨向港交所00388)提交上市申請，早前傳集資額約3億美元，據招股文件所示，以門店數目計算滬上阿姨為中國第四大現製茶飲店網絡；而以商品交易額GMV)計，則在中價現製茶飲店市場中排名第三。港交所股價持續向好，曾重上50天線約249元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

市場憧憬芯片需要復甦，環球芯片生產商股價普遍造好，中芯國際00981)股價持續反彈，升至20天線約15元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證68537)，收回價15.9元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道比亞迪01211)墨西哥負責人指出，正計劃在當地建立一新生產工廠，目標為面向美國的出口中心，公司已啟動了在墨西哥建新廠的可行性研究，並正在與各級政府官員就選址和其他條款進行談判。比亞迪股價持續於10天線之上整固，在約183元附近窄幅徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68538)，收回價198元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。