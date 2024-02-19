朱紅：恒指連日上升，留意恒指牛69176/熊65364

如看好恒指，可留意恒指牛證69176)，收回價15400點，24年9月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65364)，收回價16800點，24年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)發布春節消費洞察顯示，內地農曆新年假期每天平均生活服務消費按年增長36%，較2019年疫情前多1.55倍。平台數據顯示農曆新年假期首五日，全國多人堂食套餐訂單量按年增長1.61倍，異地消費者貢獻訂單增長1.86倍。美團股價連日上升，升至50天線約75元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證23222)，行使價78.05元，24年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意槓桿較高的美團認購證22574)，行使價90.05元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

恒指周五16日)公布季檢結果，此前有分析指，恒指可能納入更多電動汽車和外國公司股票，將有利於吸引更多跨國公司考慮在香港上市。港交所股價連升多日，重越50天線高見253.4元，創月內新高。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

小米01810)早前宣佈將會在本月25日於巴塞羅那舉行發佈會，正式向國際市場發表小米 14 系列旗艦手機，有外國媒體上載多張推測是小米 14 Ultra的產品照片，並公開產品規格及定價。小米股價顯著造好，重越20天線曾升逾7%高見13.62元。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證66658)，收回價14.38元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

市場憧憬芯片行業反彈速度快於預期，環球芯片股份普遍造好，中芯國際00981)股價連日反彈，曾升逾5%高見15.36元，兩個多月以來首次重上20天線。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證66853)，收回價16.78元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

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