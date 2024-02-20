朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛69819/熊65515

如看好恒指，可留意恒指牛證69819)，收回價15600點，24年9月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65515)，收回價16700點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

地緣政局持續緊張，抵銷國際能源署IEA)預測原油需求將放緩的影響，國際油價造好。石油石化股普遍上升，中國海洋石油00883)股價再創新高，曾升近5%高見15.28元。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

恒生指數公司上周五16日)收市後公布季度檢討結果，中國聯通00762)獲納入國企指數，並剔除中升控股，國指成分股數目維持50隻。聯通股價於10天線見支持，逆市升至約5.55元附近整固。如看好中聯，可留意中聯認購證23164)，行使價7.2元，24年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意較高槓桿的中聯認購證20794)，行使價5.85元，24年5月到期，實際槓桿10倍。

恒指季檢後，阿里巴巴09988)佔恒指比重將有所下調，將由8.33%調整至8%。阿里股價偏軟，回落至10天線約71.8元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

滙控00005)將於本周三21日)公布上年度業績，據媒體報道，集團行政總裁祈耀年最近在一次高級管理層會議中透露，受惠於利率上升，去年集團表現強勁，但警告未來的日子會更艱難。滙控股價逆市造好，連升多日曾高見62.75元，創超過一個月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿9倍。

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