朱紅：中海油再創新高，留意海油購19987/牛68402

如看好恒指，可留意恒指牛證69819)，收回價15600點，24年9月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65515)，收回價16700點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

國家發改委公布，本期國內成品油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。石油股板塊連日向好，中國海洋石油00883)好倉連日錄得資金流入，公司股價連升多日，曾高見15.7元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

滙控00005)周三21日)公布上年度全年業績，市場憧憬集團可受惠於淨息差擴闊，全年列帳稅前盈利有望首次突破300億美元，並關注集團派息及回購力度。滙控股價績前造好，曾高見62.85元，再創超過一個月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿9倍。

恒生指數公司日前公布季度檢討結果，中國聯通00762)獲納入國企指數成份股，並剔除中升控股，國指成分股數目維持50隻。聯通股價連日造好，曾高見5.68元，創近月新高。如看好中聯，可留意中聯認購證23164)，行使價7.2元，24年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意較高槓桿的中聯認購證20794)，行使價5.85元，24年5月到期，實際槓桿10倍。

據報道，比亞迪01211)兩款插混車型秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版日前上市，起售價為7.98萬人民幣，相較於上一版本價格下降了2萬，變相減價兩成。比亞迪股價連日受壓，失守10天線曾低見179元。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68538)，收回價198元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

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