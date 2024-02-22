朱紅：恒指創兩個多月新高，留意恒指牛50005/熊65513

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

滙控00005)公布去年全年列帳基準稅前盈利303.48億美元，按年升77.9%，略低於市場預期。同時宣布派發股息每股0.31美元，略高於市場預期，並擬展開最多達20億美元的股份回購。滙控股價績後反覆，由升轉跌至約60元水平徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿17倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

中國海洋石油00883)連日獲南港股通向資金買入，周二20日)單日北水淨買入9.2億元，唯資金則流出海油輪證好倉，轉為流入海洋淡倉。中海油表現反覆，曾再創新高升至15.88元，唯其後轉跌至約15.5元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，1月份騰訊00700)旗下《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.33億美元，重奪全球手遊暢銷榜榜首。騰訊股價向好，升至50天線約290元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)公布，1月原保險合同保費收入為共約1377.6億元人民幣，同比下降約1.4%，平安養老保險保費收入升逾75%，平安健康保險保費收入則升逾5%。平安股價顯著造好，曾升逾9%高見36.8元，創超過兩個月新高。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

住房城鄉建設部表示，全國214個城市已建立房地產融資協調機制，已有57個城市162個項目已獲得銀行融資共294.3億元人民幣，較春節假期前增加113億元。內銀股普遍上升，建設銀行00939)連升多日，曾高見4.96元，創近月新高。如看好建行，可留意建行認購證23361)，行使價5.25元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡建行，可留意建行熊證69117)，收回價5.25元，24年4月到期，實際槓桿9倍。

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