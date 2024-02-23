朱紅：恒指連日向好，留意恒指牛50005/熊65513

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

中東局勢持續緊張，抵銷市場對原油需求下跌的憂慮，國際油價向好。加上全美最大的天然氣生產商之一切薩皮克能源計劃今年削減天然氣產量，刺激天然氣價格反彈超過一成。石油股板塊普遍上升，中國海洋石油00883)顯著造好，曾升逾6%高見16.34元。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

滙控00005)去年全年列帳基準稅前盈利低於市場預期，派息則略高於市場預期並擬展開最多達20億美元的股份回購，績後多家券商維持滙控評級及目標價。滙控股價績後績偏軟，失守100天線及60元關口，跌至約59.6元附近徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿17倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)宣布騰訊會議AI小助手上線，據悉小助手可通過簡單自然的指令，完成訊息提取、內容分析、會管會控等多種複雜任務，提升開會和訊息流轉效率。騰訊股價靠穩，續於50天線約290元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，美國正加大對中國芯片製造商的限制，在華為推出Mate 60 Pro手機後，美國商務部要求當地企業停止向中芯國際00981)旗下公司出口更多芯片製造材料。中芯表現靠穩，續於20天線之上在約15.2元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證66853)，收回價16.78元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

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