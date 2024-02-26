朱紅：恒指升至100天線，留意恒指牛50005/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，今年將全面推開央企控股上市公司市值管理考核，央企負責人業績考核指標有望於近期落地，早前多家央企控股上市公司已宣布將市值管理指標納入管理層業績考核。中國海洋石油00883)股價連日造好，曾高見16.68元，創2013年以來新高，若計及除息除淨因素，則更創上市以來新高。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

美國網上論壇Reddit在美國提交上市申請，市場預料公司將於下月上市，將會是今年來首間大型科技公司招股上市，據悉騰訊00700)持股11%，為公司第二大股東，公司其他股東還包括OpenAI行政總裁Sam Altman。騰訊表現靠穩，連日於50天線約290元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

外媒日前報道，美國正加大對中國芯片製造商的限制，美國商務部要求當地企業停止向中芯國際00981)旗下公司出口更多芯片製造材料。中芯股價連日保持於10天及20天線之上整固，在約15元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證66853)，收回價16.78元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)旗下所有貨幣期貨及期權將於3月29日起納入衍生產品假期交易的合資格產品名單，集團表示，納入市場上廣受歡迎的貨幣期貨及期權產品，便利投資者在香港公眾假期時仍可進行外匯風險管理。港交所股價靠穩，在約254元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

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