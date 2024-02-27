朱紅：比亞迪逆市造好，留意比迪購23136/熊66858

如看好恒指，可留意恒指牛證50277)，收回價16200點，24年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)董事長王傳福提議將回購公司A股股份金額，由2億元人民幣增加至4億元，並用於減少註冊資本。另外，比亞迪純電性能超跑仰望U9正式上市，售價168萬人民幣，為比亞迪歷來推出售價最高的車款。比亞迪股價逆市向好，曾升逾4%高見193.9元。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66858)，收回價208元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)在西班牙巴塞隆拿流動世界展公開其高端型號手機小米14及智能腕表等新產品，亦宣布開始接受歐洲消費者訂購其 SU7 型號電動車。小米股價連日保持在10天線之上整固，在約13.1元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證66658)，收回價14.38元，24年10月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)主席蔡崇信表示，集團重組聚焦如何改善表現，有信心集團正重回軌道成為行業龍頭之一，相信中國電商行業滲透率未來5年內將由現時的30%提升至40%，並表示會等待更好時的時機推動菜鳥、阿里雲等上市。阿里表現靠穩，續沿100天線約74.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

粵港澳大灣區「跨境理財通2.0」的優化措施周一26日)正式生效，整體市場的南向通基金數目估計由約160隻倍增至約300隻。銀行股表現靠穩，滙豐股價止跌反彈，在約60元關口前徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿17倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿9倍。

據報中國海洋石油渤海深層油氣勘探再獲發現，推動該油田累積探明儲量突破2億立方米，成為全球最大的變質岩油田。中海油00883)股價逆市上升，曾高見16.76元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證68402)，收回價13.98元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

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