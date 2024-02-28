朱紅：恒指續於100天線整固，留意恒指牛50277/熊65513

如看好恒指，可留意恒指牛證50277)，收回價16200點，24年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

外電報道，據阿里巴巴09988)披露文件顯示，阿里下十多間實體由中國國有企業或外國主權財富基金部分持有。阿里表示，國有企業取得體育、健康、物流和本地消費服務等多個商業實體的部分股權，而來自新加坡、馬來西亞、阿聯酋和卡達的主權財富基金亦持有阿里部份子公司的少量股權。阿里股價靠穩，續沿100天線在約75元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

據中國音數協遊戲工委公布，1月份中國遊戲市場收入環比下降2.1%，同比增長1.22%，其中中國移動遊戲市場實際銷售收入同比增長0.39%。遊戲股走勢各異，騰訊00700)表現偏軟，曾失守20天線低見278.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，比亞迪01211)獲意大利政府邀請在當地設廠，比亞迪證實雙方曾接觸討論，強調是否需要第二間位於歐洲的工廠則取決於公司銷量。比亞迪股價連日造好，曾升越50天線高見199元，創一個月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66858)，收回價208元，24年12月到期，實際槓桿11倍。

港交所00388)本周四29日)公布去年第四季業績，券商預測股東應佔溢利按年升幅介乎18%至20%，收入按年則錄約一成漲幅，另外市場亦關注其管理層交接以及業務拓展最新進展。港交所表現偏軟，回落至20天線約250元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

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