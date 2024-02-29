朱紅：恒指表現反覆，留意恒指牛50005/熊65513

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案，從多方面提升證券市場流動性，包括優化交易機制，探索收窄最低上落價位、研究優化股票現貨買賣單位，以及完善上市機制，加強市場推廣，冀吸納更多發行人和資金。港交所00388)於周四29日)公布季績，公司股價績前偏軟，回落至20天線約245元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

國家新聞出版署發布2月份國產網絡遊戲審批信息，共111款遊戲獲批，是國產網遊版號發放量連續第三個月突破100款，當中包括騰訊00700)參與投資的《黑神話：悟空》以及網易的《天啟行動》等。遊戲股個別發展，騰訊於20天線受壓，跌至約277元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道，英國考慮調查中國對電動車製造商的補貼，而去年歐盟亦曾發起類似調查，預計今年下半年完成。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)股價反覆，升至200元關口受阻，回落至193元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

中芯國際公布，華夏上證科創板50成分交易型開放式指數證券投資基金根據投資策略，在於周一26日)減持該集團約169萬股，佔約0.02%股權。中芯00981)表現反覆，早段升至月內新高後遇沽壓，倒跌至約15.8元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證66655)，收回價17.86元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

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