朱紅：港交所績後靠穩，留意港交購21660/沽22830

如看好恒指，可留意恒指牛證50277)，收回價16200點，24年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿24倍。

港交所00388)公布業績，單計去年第四季，股東應佔溢利按年跌13%至25.97億元，收入按年跌7%至48.57億元，主要業務收入跌5%，原因是現貨及衍生產品市場交易及結算費減少所影響。港交所績後靠穩，續沿20天線約244元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

阿里雲宣布全線下調雲產品官網售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%，涵蓋阿里雲彈性計算服務、對象存儲服務和數據庫產品類目中的100多款產品。阿里雲表示，降價旨在釋放中國數字市場的潛力，同時令雲計算在人工智能時代更普惠。阿里巴巴09988)逆市下跌，失守10天線在約73元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證22406)，行使價91.05元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

小米01810)創辦人雷軍對於市傳蘋果取消長達十年的電動車計劃表示非常震驚，強調小米戰略是「人車家全生態」，並指蘋果退出造車後，蘋果用戶選購智慧電動車，小米SU7是最好的選擇。小米股價造好，升至約13.3元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

有券商發生報告指，半導體行業在經歷了兩年的去庫存週期後，銷售額有望在今年迎來複蘇，加上AI技術的快速發展催生算力需求快速提升，為國內外算力產業鏈帶來巨大發展機遇。芯片股普遍上升，中芯國際00981)升幅顯著，重越50天線升至娥17元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證22532)，行使價21.95元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證65800)，收回價18.4元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

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