朱紅：恒指10天線整固，留意恒指牛50277/熊65626

如看好恒指，可留意恒指牛證50277)，收回價16200點，24年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿22倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，之前促進股票市場流動性專責小組提出多項建議，包括上市安排、規管安排、持續推廣新資金等，將會「成熟一項、推一項」。港交所00388)日前公佈業績後遭多間大行下調目標價，公司股價偏軟，續於20天線之下在約240元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪01211)近日推出了多款榮耀版低價車型，最近推出宋Pro DM-i榮耀版汽車正式上市，售價10.98萬至13.98萬元人民幣，約等於全系降價2萬元。比亞迪表現向好，升至50天線在約195元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66858)，收回價208元，24年12月到期，實際槓桿11倍。

顧問公司Eurasia Group發表報告，認為今年中國的石油需求增長可能是新冠疫情前水平的一半，預計中國石油需求增長介乎約每日25萬至35萬桶，而中國今年不太可能恢復石油密集型經濟增長模式。石油股表現靠穩，中國海洋石油00883)股價於10天線見支持，在約16.2元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證23525)，行使價18.4元，24年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意槓桿較高的海油牛證50628)，收回價15.9元，24年11月到期，實際槓桿26倍。

恒指季檢權重調整於周五1日)收市後生效，美團03690)於恒指、國指及科指的比重均有所上升，加上市場傳出消息指美團有可能停止社區團購業務，刺激公司股價顯著上升，曾升逾11%高見88.7元，創去年3月以來最大單日升幅。如看好美團，可留意美團認購證22055)，行使價95.05元，24年8月到期，實際槓桿4倍。或可留意另一美團認購證21720)，行使價110.05元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

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