朱紅：恒指好淡爭持，留意恒指牛50277/熊65626

如看好恒指，可留意恒指牛證50277)，收回價16200點，24年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65513)，收回價17100點，24年9月到期，實際槓桿22倍。

OPEC+同意延長自願減產到今年第二季度，此前沙特亦宣布維持自願額外減產100萬桶的措施延長至今年6月底，之後再根據市場狀況逐漸調整。國際油價向好，中國海洋石油00883)股價於10天線見支持，升至約16.7元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證23525)，行使價18.4元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證50628)，收回價15.9元，24年11月到期，實際槓桿17倍。

據內媒報道，今年以來險企個險渠道整體業務發展穩健，保費增長平穩，但銀保渠道保費按年下降，僅少數獲得正增長。內險股普遍偏軟，中國平安02318)股價跌至20天線，在約34.7元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意年期較長的平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

近日國家發展改革委、國家數據局、工信部就「東數西算」聽取意見建議，下一步將引導中國移動等電訊企業加強創新探索，增強普惠易用水平，切實提升企業主體獲得感。電訊股走勢各異，中國移動00941)股價於50天線見支持，逆市上升至約67元附近整固。如看好中移動，可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿13倍。

比亞迪01211)公布，2月份新能源汽車產量110,474輛，按年減少45.6%，按月下降46.3%；而銷量共計122,311輛，按年減少36.8%，按月減少39.3%。比亞迪股價偏軟，跌至50天線之下在約192元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66858)，收回價208元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

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