朱紅：恒指回落至50天線，留意恒指牛50004/熊65626

如看好恒指，可留意恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證69819)，收回價15600點，24年9月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿16倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65189)，收回價17000點，24年9月到期，實際槓桿15倍。

遊戲研究機構伽馬數據發表的報告顯示，今年1月份中國遊戲市場上月實際銷售收入243.46億元人民幣，同比升1.22%，環比下降2.1%。其中移動遊戲市場實際銷售收入同比上升0.39%，但環比下降4.17%。騰訊00700)表現偏軟，曾低見266.2元，創一個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

外媒報道，比亞迪01211)計劃未來兩年將旗下汽車貨輪增加至8艘，以擴大出口能力，據悉由於汽車運費持續上升，比亞迪希望擁有自家船隊可減省運輸成本。比亞迪股價靠穩，續沿10天線約190元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66858)，收回價208元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

據報道，由中國人壽02628)、新華保險各出資250億元人民幣設立的鴻鵠志遠私募基金，已在基金業協會備案，據悉該500億元私募證券投資基金已經具備入市條件，並已收到部分實繳出資，已做好入市準備。中人壽股價持續偏軟，失守50天線低見9.22元。如看好中壽，可留意中壽認購證22057)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

Counterpoint Research數據顯示，今年首六個星期中國整體智能手機市場收縮7%，當中小米期內銷售下跌7%，市佔率維持在13.8%，為中國第五大智能手機廠商。小米01810)股價下跌，曾跌逾5%失守20天線低見12.6元。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

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