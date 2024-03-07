朱紅：恒指50天線見支持，留意恒指牛50005/熊51123

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51123)，收回價16800點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿23倍。

據報道，騰訊及阿里旗下產品繼續增加互聯互通，阿里旗下協同辦公軟件釘釘在最新版本應用新增一項重要更新，微信用戶無需單獨下載打開釘釘客戶端即可透過微信直接加入釘釘會議。騰訊00700)表現反覆，跌至月內新低後反彈，升至約274元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

據報滙豐銀行繼續削減港元定存息，高端理財客戶定存息3個月及6個月分別由3.8厘及3.7厘，各下調至3.6厘及3.5厘，而一般客戶則減至3.3厘及3.2厘。滙豐00005)股價反彈，唯仍受制於20天線，在約60.7元附近徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價68元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿10倍。

據報道超微半導體AMD)計劃向中國市場出售專為中國市場而設的晶片，但美國當局仍然認為其性能太高，在沒有取得美國商務部工業和安全局的許可下，不可出售予中國企業。芯片股表現各異，中芯國際00981)股價於50天線見支持，在約16.7元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證22532)，行使價21.95元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡中芯，可留意中芯熊證66655)，收回價17.86元，24年12月到期，實際槓桿10倍。

國家發改委宣布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，國內汽、柴油每噸分別上調125元和120元人民幣，是國內成品油價今年以來第次上調。石油股普遍向好，中國海洋石油00883)表現靠穩，續於約16.7元附近高位整固。如看好海油，可留意海油認購證23525)，行使價18.4元，24年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證50628)，收回價15.9元，24年11月到期，實際槓桿17倍。

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