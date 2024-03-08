朱紅：恒指仍受制於10天線，留意恒指牛50004/熊51123

如看好恒指，可留意恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證69819)，收回價15600點，24年9月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51123)，收回價16800點，24年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿18倍。

沙地阿拉伯科技、媒體和電訊企業Etihad EtisalatMobily)和騰訊雲宣布雙方合作啟動「Go Saudi」計劃，以革新沙地阿拉伯的數碼格局，助力當地發展成為國際性商業和娛樂中心。騰訊00700)股價靠穩，在約271元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

美國原油庫存增幅低過市場預期，以及聯儲局主席鮑威爾表示仍預計今年將會減息，加上沙特意外上調亞洲官方原油售價，多重因素下利好國際油價上升。中國海洋石油00883)股價造好，曾高見17.56元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證23525)，行使價18.4元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證50628)，收回價15.9元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

人民銀行行長潘功勝於經濟主題記者會表示，人行堅定維護香港國際金融中心地位，將在「三聯通、三便利」六項政策舉措的基礎上，持續深化內地和香港金融合作，強化香港的國際資產管理中心和風險管理中心功能，支持香港打造亞太地區金融科技樞紐和可持續金融中心。港交所00388)表現反覆，於240元前遇沽壓，跌至234元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

內媒報道，小米01810)首批汽車2S門店銷售及服務門店)及直營門店已開始裝修，位於北京市朝陽區的兩家小米之家門店，成為首批汽車直營門店，據報小米汽車門店採用直營店和授權店兩種模式，直營店即是各地的小米之家，授權店則交予第三方經銷商銷售。小米股價仍受制於20天線，回落至12.7元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證23223)，行使價15.02元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。