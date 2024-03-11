朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛50005/熊51123

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51123)，收回價16800點，24年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿27倍。

國務院等多部門審議通過關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見，人行要求放寬境外用戶交易限額，支付寶、微信等主要支付機構將外籍來華人員使用行動支付的單筆交易限額由1,000美元提高到5,000美元，年累計交易限額亦由1萬美元提高到5萬美元。騰訊00700)表現靠穩，在約273元附近窄幅整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)發公告指，公司堅持穩定和可持續的現金分紅政策和理念不變，預計2023年度全年現金分紅總額佔歸母淨利潤比例不低於40%，2024年料仍將保持現金分紅頻次。平安股價持續向好，曾升至100天線高見35.65元。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

中海油00883)公布在南海深水深層獲得開平南億噸級油田發現，經測試該井平均日產原油約7680桶，天然氣約52萬立方英尺，通過持續勘探實現開平南油田探明地質儲量1.02億噸油當量。中海油股價再創新高，曾升逾5%高見18.14元。如看好海油，可留意海油認購證23525)，行使價18.4元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證50628)，收回價15.9元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

外電消息指，香港證監會前主席唐家成將獲委任為港交所00388)主席，接替即將離任的史美倫，唐家成目前擔任港交所獨立非執行董事、促進股票市場流動性專責小組主席，曾出任證監會主席、畢馬威中國前主席。港交所表示靠穩，續於約236元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

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