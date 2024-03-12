朱紅：騰訊股價反彈，留意騰訊購23699/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證51608)，收回價16100點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65626)，收回價16900點，24年9月到期，實際槓桿36倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證65189)，收回價17000點，24年9月到期，實際槓桿29倍。

2024年遊戲開發者大會GDC)將於下周一18日)在美國三藩市舉行，與會廠商包括微軟、騰訊00700)和網易等，其中騰訊遊戲的專家將參與8個分會場的專題討論，並在展位展示其最前沿的創新技術，為玩家帶來下一代遊戲體驗。騰訊股價反彈，重越10天線高見278.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23699)，行使價310.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

據《彭博》報道，中國正在為第三期國家集成電路產業投資基金大基金)籌集超過270億美元，以加速尖端技術開發，據悉當中大部分資金將來自地方政府、地方政府的投資機構以及國企。芯片股普遍上升，中芯國際00981)於10天線見支持，升至17元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

香港證監會主席雷添良於全國兩會提出持續擴大優化現有互聯互通機制、鞏固提升港交所00388)作為內地企業首選海外上市地的重要地位等建議，並提出優化境內企業境外上市備案制度，鼓勵擬赴海外市場上市的境內企業同步申請在香港上市。港交所表現向好，升至10天線約241元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

據外媒報道，比亞迪01211)已派代表團出訪墨西哥哈利斯科州並會見該州官員及當地中資供應商，考慮在當地建立一家電動汽車工廠，預計投資額約6億美元。比亞迪股價造好，曾升逾5%高見198.2元。如看好比迪，可留意比迪認購證23136)，行使價218.9元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

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