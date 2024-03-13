朱紅：恒指重越萬七點，留意恒指牛51607/熊60902

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意收回價較遠的恒指牛證51608)，收回價16100點，24年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61223)，收回價17400點，24年7月到期，實際槓桿42倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿28倍。

小米汽車宣布，首款汽車SU7將於28日正式上市，而且「上市即交付，交付即上量」，公司指已做好了充分的各方面的準備，應對當前新能源車價格戰。小米顯著造好，升逾一成曾高見15.06元，創年初以來新高。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

2024年遊戲開發者大會GDC)將於下周一18日)在美國三藩市舉行，涵蓋AI、AR等多个主題，與會廠商包括微軟、英偉達、騰訊00700)等，其中騰訊遊戲專家將參與8個分會場的專題討論，並在展位展示其最前沿的創新技術。騰訊表現向好，升越20天及50天線，在約290元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

恒指公司發文指，去年南向交易佔香港股票市場成交額的比例增至約14.3%，按年增長2.6%，反映南向交易影響力不斷提升；過去24個月內每月資金淨流入幾乎全部為正值，可見南向投資者對香港股市前景普遍持正面態度。港交所00388)表現向好，升越20天及50天線，在約250元關口前整固。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

比亞迪01211)公布，近日於阿聯酋杜拜舉行新品發布會，正式面向阿聯酋市場發布比亞迪海豹、宋PLUS及秦PLUS三款全新新能源車型，以全方位滿足消費者多元化需求。比亞迪股價連日造好，曾高見212元，創近兩個月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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