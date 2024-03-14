朱紅：恒指萬七點整固，留意恒指購22001/沽21725

如看好恒指，可留意恒指牛證51916)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

遊戲開發者大會GDC)將於下周在美國三藩市舉行，涵蓋AI、AR等多個主題，其中騰訊遊戲專家將參與多個分會場的專題討論，並在展位展示其最前沿的創新技術。遊戲股普遍向好，騰訊00700)股價連升3日，曾高見294元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道，內地手機品牌「魅族」生產商DreamSmart Group計劃在香港上市，正與券商商討今年可能上市的安排，據悉公司可能尋求最多200億元人民幣估值，最終情況將視乎市場環境決定。港交所00388)股價連升多日，一度高見256元，創兩個多月新高。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿13倍。

據外媒報道，在美國的壓力下南韓政府或會考慮配合美方對華半導體設備出口管制行動，但亦憂慮此舉會對半導體產業競爭力帶來不利影響。芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價曾升至17.8元，創兩個多月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

友邦保險01299)於周四14日)公布，市場關注公司去年第四季新業務價值增長幅度，以及聚焦管理層對前景指引，特別是本港及內地業務。友邦績前向好，股價連升4日，升至接近100天線在約65元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證21664)，行使價76元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡友邦，可留意友邦熊證62070)，收回價69.8元，24年7月到期，實際槓桿12倍。

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