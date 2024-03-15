朱紅：恒指萬七點爭持，留意恒指購22001/沽21725

如看好恒指，可留意恒指牛證51916)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61223)，收回價17400點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

全球遊戲開發者大會GDC)將於下周在美國三藩市舉行，將舉辦數百場會議，涵蓋AI、VR、編程、產品管理等多個主題，參會廠商包括微軟、谷歌、英偉達、騰訊00700)和網易等。騰訊股價持續回吐，回落至約289元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

據媒體報道，香港正考慮調整惡劣天氣不停市的計劃，港交所00388)諮詢文件建議取消現行的惡劣天氣安排，令香港證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下繼續運作，不過最新的討論有可能會繼續在9號或10號颱風信號期間停市。港交所股價仍受制於100天線，回落至248元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米SU7於3月28日發布，預約到店人數一天之內增加了10萬多人。據內媒報道， SU7頂配版的價格將超過30萬元人民幣。小米表現反覆，再創兩月新高後遇沽壓，回落至約14.7元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

國務院日前印發消費品以舊換新行動方案通知，提出汽車以舊換新，據悉當局正在制定汽車以舊換新行動方案實施辦法和標準的政策細則，有望在今年上半年出台。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價一度高見218.6元，再創近月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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