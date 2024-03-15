朱紅：恒指續回吐，留意恒指牛51607/熊61223

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61223)，收回價17400點，24年7月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)據報已經成立全資子公司，接手字節跳動裁撤的部分遊戲業務，據悉字節跳動發內部信，宣布新一輪遊戲業務調整，遊戲業務將回歸孵化狀態。騰訊股價連日偏軟，回落至20天線在約283元水平好徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

外電報道，內地物流巨頭順豐控股有意短期內重新提交香港上市申請，集資額介乎10億至20億美元。另外歐洲博彩綜合娛樂公司百樂皇宮控股有限公司已通過港交所上市聆訊並披露聆訊後資料集。港交所00388)股價偏軟，回落至244元附近整回。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

中國平安02318)公布，今年首兩個月原保險合同保費收入約1928.2億元人民幣，同比下降約0.3%，人壽保險原保險合同保費收入跌1.1%，而財產保險原保險合同保費收入則升1%。平安股價連跌3日，在20天線約35.5元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿10倍。或可留意年期較長的平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

國際能源總署IEA)在最新月報中指出，如OPEC+在今年下半年繼續減產，全球石油市場將在整個2024年都將面臨供應短缺，而非先前預期的供應過剩。國際油價高位整固，中海油00883)股價於10天線見支持，在約17.5元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證23734)，行使價20.5元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿17倍。

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