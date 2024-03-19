朱紅：騰訊週三業績，留意購23700/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證51916)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52234)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

人民銀行周五公布,騰訊00700)旗下線上支付平台財付通,獲准增加註冊資本至153億元人民幣。此項增資將令財付通成為中國註冊資本最高的非銀行支付機構。騰訊將於本週三（20日）公佈業績，公司股價仍然在280-300元中間上落，如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，新一輪汽車「以舊換新」提上議程，政策利好推動下，有望加速產業鏈擴張升級。比亞迪（01211）股價重上100天線210元，走勢持續向好，如看好比迪，可留意比迪認購證（21502），行使價250.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證（22407），行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)創辦人兼董事長雷軍在微博提到「通過15年到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商，為中國汽車工業全面崛起而奮鬥」。早前雷軍公布，小米SU7將在3月28日正式發佈。小米今日（19日）公佈業績，如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3.5倍。

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