朱紅：騰訊周三業績，留意騰訊購23700/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證51917)，收回價16200點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52234)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)周三20日)公布去年第四季及全年的業績，綜合券商預測其季度收中位數為1568.07億元，按年增8.2%，此外市場亦關注旗下新遊戲《元夢之星》業務數據，以及公司回購計劃等。騰訊股價變動不大，續於約285元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

據報道，京津地區首家京東MALL於上周開業，由京東09618)與小米01810)聯合打造的全國首家京東自營小米之家門店亦於該商場落地，銷售小米手機及家電等全品類產品與專業服務，亦是京東與小米首次聯合共建品牌線下門店。小米股價靠穩，在約14.9元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，工信部要求比亞迪、吉利汽車等電動汽車製造商大幅增加對本地汽車晶片製造商的採購，作為減少對進口依賴，並提振中國國內半導體行業的舉措之一。芯片股走勢各異，中芯國際00981)股價回落，跌至約16.6元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)旗下聯交所上市委員會主席Renu Bhatia表示，今年將刊發有關庫存股份的諮詢總結，給上市發行人更大的靈活性管理其股本結構；亦會着手檢視《上市規則》有關結構性產品的條文規定，及就優化企業管治規定刊發諮詢文件。港交所持續偏軟，跌至約238元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

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