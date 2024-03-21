朱紅：騰訊績前向好，留意購23700/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證51917)，收回價16200點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52674)，收回價17000點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)周三20日)收市後公布去年第四季及全年的業績，市場亦關注其業務數據，以及公司回購計劃等。騰訊股價績前造好，並於10天線見支持，升至約290元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

小米01810)公布，去年純利按年升超過6倍至174.75億元人民幣，經調整淨利潤按年升1.26倍至約192.73億元人民幣，勝市場預期，不派末期息。小米股價表現反覆，創近月新高後倒跌，回落至約14.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

恒指公司指，自年初以來經港股通流入香港市場的資金持續增加，3月以來暫錄得近520億元的淨流入，為2023年9月以來的最高水平，而年初至3月19日滬深股通的淨流入已超過2023年全年水平。港交所00388)表現向好，升至約241元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

中國聯通00762)公布，去年純利187.26億人民幣，按年升11.8%，全年股息合計每股0.3366元，按年增長22.8%，派息比率達55%，創紀錄新高。聯通股價連日造好，升逾20天線曾高見5.74元。如看好聯通，可留意聯通認購證23164)，行使價7.2元，24年8月到期，實際槓桿8倍。

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