朱紅：騰訊績後造好，留意購22282/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證51916)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61223)，收回價17400點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿10倍。

騰訊00700)公布去年經調整純利升逾43%至426.81億元人民幣，勝市場預期，派發末期息3.4港元，按年增加逾41%，並計劃將股份回購規模至少翻倍，從490億元增加至超1000億元。騰訊績後向好，曾升逾100天線高見298.2元，創超過兩個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。

人民銀行官員表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。中港股市靠穩，內險股普遍向好，中國平安02318)周四21日)公布業績，公司股價績前靠穩，續沿100天線約35.4元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿11倍。或可留意年期較長的平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

內媒報道，小米汽車SU7計劃於下周四28日)上市，小米為車輛銷售做準備，包括加快建店、在公司內部開放SU7的試駕，並向員工發放有關潛在的購車意願的問卷調查。小米股價於100天線見支持，回升至14.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

據報道日本政府電動車新車補助金將從4月起調整，日產、豐田等電動車適用補助上限85萬日圓，但部份海外車廠製電動車補助金額將下調，當中比亞迪01211)電動車補助金上限將由85萬日圓減為35萬日圓。比亞迪續於近月高位整固，在約217元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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