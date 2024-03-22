朱紅：恒指回吐，留意購23929/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證51917)，收回價16200點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52234)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿9倍。

據報道，騰訊00700)調整手遊開發戰略，減少外國 IP 遊戲的同時，增加自家研發遊戲，公司重新部署部份手遊開發團隊人員，以致力運營不久前上市的《元夢之星》。騰訊表現偏軟，回落至284元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)總裁盧偉冰表示，在3年前宣布造車後，小米的現金儲備增加約300億元人民幣，現時集團的綜合實力較3年前更加強大。董事長雷軍宣布，全國29城的交付中心和銷售門店將從25日開始接待訪客。小米股價窄幅靠穩，續於約14.6元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

中海油00883)公布，去年純利1238.43億元人民幣，按年跌12.6%，派發末期息0.66港仙。，公司表示非常重視股東回報，全年普通股息支付率已達43.6%，早前承諾的3年派息將在今年到期，會和公司董事繼續討論。中海油股價績後偏軟，回落至20天線約17.2元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證23734)，行使價20.5元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿13倍。

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