朱紅：恒指窄幅徘徊，留意牛51608/熊52674朱紅：恒指窄幅徘徊，留意牛51608/熊52674

如看好恒指，可留意恒指牛證51608)，收回價16100點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52674)，收回價17000點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

Sensor Tower數據顯示，2月騰訊00700)旗下《王者榮耀》在全球App Store及Google Play吸金2.48億美元，繼續成為全球手遊暢銷榜冠軍，旗下另一遊戲《PUBG Mobile》合併《和平精英》收入)亦登上收入榜前五位。騰訊表現靠穩，續沿10天線約288元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。

據內媒報道，比亞迪01211)宣布第700萬輛新能源汽車下線，代表相關車型的生產線組裝完畢，並可以出廠，據悉車型為全新的騰勢N7，並將於4月1日正式上市。比亞迪續於高位整固，在10天線約211元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，SU7在全國各地實車路測累計里程已超過540萬公里，自己參與測試逾10次，里程逾3,000公里，已準備好周四28日)舉行SU7發布會，屆時同步公布小米SU7售價。小米表現向好，曾高見15.4元，創近月新高。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

中國工信部公布，首2月內地電信業務收入累計完成2923億元人民幣，同比增長4.3%，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務同比增長6.7%，拉動電信業務收入增長1個百分點。電訊股個別發展，中國移動00941)表現靠穩，續於約67元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿19倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿13倍。

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