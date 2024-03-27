朱紅：恒指續沿20天線整固，留意牛51917/熊52234

如看好恒指，可留意恒指牛證51917)，收回價16200點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52234)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

小米01810)董事長雷軍指「小米SU7」汽車的目標是50萬元人民幣以內最好看、最好開、最聰明的房車，亦指出大家對SU7靜態品鑑的熱情超出想象，小米正加速推動第二批門店籌備工作，並在發布會翌日開始試駕體驗。小米股價造好，曾高見15.46元，創近月新高。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，中國渤海超5000米的地層鑽探發現一口高產油氣井，測試日產油氣當量近1400立方米，創造了國內海上深層油氣探井日產最高紀錄。中海油00883)股價靠穩，續沿10天線在約17.8元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證23734)，行使價20.5元，24年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿13倍。

據報中國智能駕駛運算方案提供商「地平線」已向聯交所遞交主板上市申請，此前有傳公司希望在今次IPO中集資約5億美元，資料顯示地平線為中國智能駕駛計算方案提供商，旗下地平線征程系列產品累計出貨逾300萬。港交所00388)表現靠穩，在約233元附近窄幅整固。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

友邦保險01299)早前公布業績後股價持續偏軟，股價連跌多日，周二26日)早段一度跌至52.2元，再創近來新低，兩周以來公司股價累計跌近兩成。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

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