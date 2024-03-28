騰訊逆市向好，留意購22282/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53332)，收回價16800點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

有媒體引述消息報道，騰訊00700)同意在蘋果混合實境頭盔Vision Pro提供部分重要應用程式，此舉將有助Vision Pro進入中國市場。另外，公司亦連日進行股份回購，涉資逾30億元。騰訊股價逆市向好，連升兩日高見307.6元，創近月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿6倍。

市場調查機構Canalys報告顯示，2023年全年中國平板電腦總出貨量為2830萬台，同比增長6%。其中小米01810)全年出貨326.7萬台，同比下降14%，市佔率12%排名第三。小米股價偏軟，回落至10天線在約14.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)宣布，撤回其物流子公司菜鳥在港上市申請，同時計劃向菜鳥少數股東發出要約，收購其持有的所有已發行股份，集團認為現在是阿里加大投入菜鳥的合適時機，且菜鳥IPO估值無法反映其真正戰略價值。阿里股價偏軟，曾低見68.5元，創超過一個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證21427)，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)報表披露，周二26日)於聯交所回購逾579萬股，涉資約3.13億元；自普通決議案通過至今累計購回3.56億股，佔股本3.0667%。友邦股價續偏軟，回落至約52.6元低位附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

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