朱紅：騰訊再創近月新高，留意購22282/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證51608)，收回價16100點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52234)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道，Facebook母公司Meta仍計劃透過與騰訊00700)合作，或於今年第四季於中國推出較低價版本的VR頭戴式裝置Quest 3。騰訊股價連升多日，曾高見309.6元，再創3個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿6倍。

據報小米通訊技術有限公司近日發生工商變更，公司經營範圍將新增充電樁銷售、機動車充電銷售、新能源汽車電附件銷售、汽車裝飾用品銷售。另外兩家小米旗下公司經營範圍較早前亦新增新能源汽車整車銷售、智能車載設備銷售等業務。小米01810)股價於10天線見支持，升至約15元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)董事長王傳福表示，地緣化問題需要車企選擇「出海 +本地化」的戰略路徑，在歐洲、南美洲、中東等地方，比亞迪與其他中國車企都需要將技術和本地化戰略結合在一起，通過海外建廠形成國內與國際兩大市場。比亞迪表現靠穩，在約200元關口附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)新任行政總裁陳翊庭表示，香港IPO集資金額錄得顯著跌幅是可理解的事，在與企業家交談後留意到仍有許多人非常熱衷進行IPO，唯目前港股估值較低，相信在合適條件出現後，這些公司會正式在香港上市。港交所股價偏軟，曾低見225.4元，創兩個月新低。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

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