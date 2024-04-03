朱紅：小米顯著造好，留意購21082/沽23526

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61223)，收回價17400點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

據報小米汽車SU7上市後銷情理想，開售27分鐘內已收到了超過5萬輛汽車的訂單，據悉SU7交付時間需要延長，部分訂單已排到半年以後。小米股價顯著向好，曾升逾一成高見17.34元，創兩年新高。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

國家新聞出版署發布2024年3月份國產網絡遊戲審批信息，共107款遊戲獲批，當中包括百度旗下的《隋唐烽火錄》，唯騰訊00700)及網易則未有遊戲在列。遊戲股走勢各異，騰訊股價連升多日，曾高見312.4元，創近月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

匯豐控股00005)公布，已於上周完成出售加拿大滙豐銀行予加拿大皇家銀行，將於今年第一季確認估計49億美元的出售利潤，有意於發表今年第一季盈利公布時，宣布派發每股0.21美元特別股息。匯豐表現向好，曾高見62.35元，創近月新高。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價68元，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿11倍。

國家發改委公布，國內汽油價格每噸上調200元人民幣，柴油價格每噸上調190元，是成品油價年內第四次上調。石油石化股份普遍上升，中海油00883)曾高見19.18元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證23734)，行使價20.5元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。