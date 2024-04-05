小米高位整固，留意購21082/沽23526

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53181)，收回價17300點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)首款電動車小米SU7上市後獲得大量訂單，據悉小米近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，其中高配版車型被要求重點增加產能。SU7上市後小米獲多家券商上調目標價，公司股價高位回吐，跌至約15.6元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)大股東Naspers旗下Prosus近日更新，其手上的騰訊持股量降至23.26億股，相當於24.6%騰訊，較去年12月初減少約5090萬股，折合約0.5%騰訊股份。騰訊股價從近月高位回落，在約308元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

據報，匯豐控股00005)正研究出售其在德國的多項業務，包括財富管理、托管和基金管理部門，以簡化全球布局，惟討論還處早期階段。匯豐股價高位回落，在約61.2元附近整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價68元，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿11倍。

外媒報道，美國試圖阻止南韓向中國提供用於生產高端邏輯晶片及記憶體晶片的設備與技術，當中包括限制較14納米更先進的邏輯晶片以及18納米以下的DRAM記憶體流入中國。芯片股普遍向好，中芯國際00981)一度逆市向好，升至15.3元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿2倍。

阿里巴巴集團發佈公告，截至2024年3月31日的財年，以125億美元回購了總計12.49億股普通股。公司一年投入近千億元人民幣用於回購，成為過去一個財年回購力度最大的中國互聯網公司。阿里巴巴09988)表現靠穩，在10天線約70.7元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證21663)，行使價77.88元，24年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證67618)，收回價63元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

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