朱紅：匯豐升至近來新高，留意購23527/22829

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53181)，收回價17300點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

匯豐控股00005)行政總裁祈耀年表示，集團已採取不少措施減低盈利受利率影響，即使預計美國今年下半年開始減息，仍有信心可以在較低息環境下保持盈利穩定，重申今年目標派息比率維持50%，亦要做到有形股本回報約達15%。匯豐股價向好，曾高見63元，創近來新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23527)，行使價68元，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿12倍。

騰訊00700)繼續於公開市場進行回購，周三3日)於聯交所回購325萬股，涉資逾10億元，自普通決議案通過至今，累計購回1972億股，佔公司股本逾2%。騰訊股價靠穩，在約310元附近好淡爭持。看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)首款電動車小米SU7上市後銷情理想，小米汽車表示，在當前遠超預期的超大試駕客流高峰下，不少門店單日錄得近10,000人次到訪。小米股價高位受壓，連日回吐至約15.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，財庫局繼去年11月亞洲首隻追蹤沙地阿拉伯市場的交易所買賣基金ETF)在香港掛牌上市後，當局會推動在中東上市追蹤香港股票指數的ETF，吸納更多當地資金配置港股，金管局正與多家金融機構進行商討。港交所00388)股價仍受制於10天線，曾跌至223.4元，創近月新低。如看好港交，可留意港交認購證23704)，行使價269.8元，24年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿13倍。

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